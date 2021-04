Football americano, ritorno in campo trionfale per i Romagna Roosters dopo 14 mesi di stop

Dopo la lunga sosta causata dalla pandemia il team romagnolo torna in campo a Imola e sconfigge i Ravens per 45-0

"Pazienza, determinazione e sopratutto voglia di fare sacrifici: solo così si arriva in alto. Abbiamo avuto pazienza per 14 mesi, un tempo quasi infinito. La pandemia ci ha tenuto lontano da quello che amiamo per tantissimo tempo. Però con la determinazione e la tenacia non abbiamo dimenticato come si fa". Con queste parole i Romagna Roosters, squadra di football americano nata dalla 'fusione' tra Ravenna Chiefs e Broncos Faenza, festeggiano il ritorno in campo. Un ritorno vittorioso nel campionato italiano di terza divisione sul campo dei Ravens Imola dove la squadra ravennate ha trionfato con un perentorio 45-0.

Il team è entrato in campo ordinato, disciplinato, forte. La partita inizia con la difesa che fin da subito si dimostra compatta, decisa a non concedere nulla in campo agli avversari. Ottimo lavoro per tutto il reparto difensivo in tutta la partita con tanto di due touchdown su intercetto di Moroncelli e Ragazzini. In attacco il gruppo di giocatori di linea ha protetto al meglio il giovane ma abile quarterback Alberto Mazzotti dagli attacchi della difesa dei Ravens. Il resto lo fanoo i ricevitori e dei running backs dei Roosters. In attacco segnano i fratelli Mazzotti: un touchdown su corsa di Michele e ben tre di Alberto. Ciliegina sulla torta sono i calci “easy” del neo-papà Ilario Cavaliere. Ora i Roosters si concentrano sul prossimo match contro i Braves Bologna, che nella priam giornat adi campionato hanno ceduto il campo ai concittadini. "Sarà una partita maschia - dice coach Paci - e quindi bisognerà prepararla al meglio". Sarà possibile seguire lo streaming della partita direttamente sul canale “TWITCHTV/Roosters_romagna” e sulla pagina FB dei Romagna Roosters.