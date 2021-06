Ginnastica artistica, pioggia di medaglie per le ragazze dell'Edera Ravenna

Sabato la palestra di Ponte Nuovo ha ospitato per la prima volta la gara di ginnastica artistica di interesse Nazionale promossa dall'Endas. La competizione ha impegnato tutta la giornata di sabato con ben 4 turni di gara, partendo al mattino prima con la femminile (serie B, A2, A1/A OVER THE TOP) per concludersi nel tardo pomeriggio con la discesa in campo della ginnastica maschile.

Per quanto riguarda la femminile sebbene le società partecipanti alla gara fossero 6, si può dire che sia stata una challenge fra le regioni Liguria ed Emilia Romagna. Queste presentavano infatti 3 società ciascuna: Royal Gym, Sampierdarenese e Calasanzio per la riviera dei fiori e Edera Forli, Endas Cesena e la padrona di casa Edera Ravenna per l'Emilia Romagna. Nel primo turno di gara della serie B c'è stata per l'Edera Ravenna una pioggia di medaglie e soprattutto di podi (6 in tutto) con due primi posti, 3 secondi e un terzo, per quasi tutte le categorie impegnate in gara: allieve, ragazze, junior, senior e master. Le atlete impegnate in questa sessione di gara erano: Giorgia Rossi, Matilde Rossetto, Emily Meci, Alessia Morgagni, Sofia Tarroni, Gemma Spighi, Vittoria Micelli, Valentina Ancarani, Giada Carloni, Viola Gimelli e Sofia Agostini.

Nella serie A2, l'Edera Ravenna sale a podio altre 3 volte. Per la categoria allieve, Sara Ricci conquista la medaglia d’oro laureandosi campionessa nazionale. Nella categoria ragazze, invece, Linda Valgiusti ottiene il secondo posto. Medaglia d’argento anche per la senior Siria Venturi. Hanno partecipato alla gara anche Ambra Rossi Berluti, Anna Valpiani, Francesca Balzani, Alice Melini e Marta Filippi.

Sabato 5 giugno si è svolta inoltre a Ferrara la prova individuale LB. Le Bimbe dell'Edera nonostante qualche caduta ed errore hanno affrontato un'altra gara con gran coraggio e prontezza. Tra le Allieve 3 Camilla Bocchini e Albachiara Perugia si sono posizionate rispettivamente all'8° e al 9° posto. Delle Allieve 4, Giulia Egitto al 6° posto, Eleonor Wadman al 12° e Rebecca Carlino al 18°.