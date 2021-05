Ginnastica artistica Serie D: bellissima medaglia d'argento per l'Edera Ravenna

Si è svolta a Cesena domenica la prima prova di ginnastica artistica del campionato di Serie D LB. Per la società Edera Ravenna è scesa in campo la squadra junior/senior composta da Alice Gasperoni, Giulia Gasperoni, Vittoria Micelli e Viola Gimelli (purtroppo assente Viola Fabbri per un piccolo infortunio), che a seguito di una buona gara svolta su tutti e quattro gli attrezzi conquista la medaglia d’argento a pochi decimi dal primo posto.