Parte da Cotignola il trofeo “Insieme per il ciclismo”

In programma gare a cronometro nelle categorie allievi e juniores. Prevista la partecipazione di 250 atleti provenienti da tutta Italia

È in programma sabato 15 maggio alle 13.30 a Cotignola, con partenza dal Parco Pertini, il trofeo “Insieme per il ciclismo”. Le gare ciclistiche della manifestazione sono riservate alle categorie allieve donne, Juniores uomini e donne (cronometro individuale) e Allievi uomini (cronometro a squadre). La gara a squadre per Allievi è prova valida del campionato regionale e vi parteciperanno le trenta migliori squadre da tutta Italia.

Complessivamente è prevista la partecipazione di 250 atleti provenienti da tutta Italia, con la presenza di numerosi azzurri Juniores e del Ct della nazionale italiana su strada Juniores, Rino De Candido. L’evento è organizzato dalla Società ciclistica Cotignolese con il patrocinio del Comune di Cotignola e del Comitato regionale Federciclismo dell’Emilia Romagna.

“E’ un piacere rivedere le nostre strade riempirsi di ciclisti, ragazze e ragazzi che hanno bisogno di ripartire, di potersi dedicare alla loro passione - ha dichiarato il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari -. È una boccata di ossigeno per tutti. Ringrazio la Cotignolese e tutti i volontari coinvolti nell’organizzazione di questo evento”.