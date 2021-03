Supersport, due giorni di test incoraggianti per il team Evan Bros a Misano

prossimo appuntamento ora per l’Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team è fissato per il 29-30 marzo, quando sul circuito di Barcellona andranno in scena i test ufficiali Dorna in vista della nuova stagione

Due giorni di test a Misano ed un totale di 139 giri. Il sole frizzante del Misano World Circuit Marco Simoncelli ha ospitato una due giorni di test riservata ai team Superbike e Supersport alla quale ha partecipato anche l'Evan Bros col pilota Steven Odendaal. Il portacolori della squadra ravennate ha iniziato ad approfondire la conoscenza degli uomini del suo box, prendendo al contempo confidenza con la Yamaha YZF-R6 preparata dalla struttura Campione del Mondo in carica.



Il miglior crono è stato di 1'37"945, senza dubbio positivo ed incoraggiante, a soli cinque decimi dal record della pista. Martedì il team ha inoltre svelato la propria livrea per la stagione 2021 che, pur restando fedele ai colori che hanno accompagnato la squadra ravennate nelle ultime stagioni, in primis il giallo Bardahl, presenta alcune interessanti modifiche. Le più evidenti riguardano la parte superiore del codone, valorizzata dalla presenza della bandiera sudafricana in onore di Odendaal, e la parte inferiore della carena, dove trovano posto due strisce di colore blu e grigio opaco, che richiamano le classiche tinte Yamaha.



Il prossimo appuntamento ora per l'Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team è fissato per il 29-30 marzo, quando sul circuito di Barcellona andranno in scena i test ufficiali Dorna in vista della nuova stagione. "Sono molto contento di aver iniziato la mia avventura insieme all'Evan Bros - afferma il sudafricano -. Sin da subito ho potuto constatare la professionalità di tutta la squadra, e questi due giorni di test sono stati senza dubbio positivi. La moto ha grande potenziale, che dobbiamo riuscire a sfruttare del tutto passo dopo passo: sia ieri che oggi ho imparato tante cose, che certamente mi aiuteranno ad essere sempre più veloce, riuscendo anche a migliorare il mio tempo sul giro".



"Tornare in pista dopo diversi mesi di inattività è stato un grande piacere, nonché di grande utilità - afferma il team principal Fabio Evangelista -. Sono contento dell'andamento delle due giornate: abbiamo lavorato tanto e bene, e Steven è riuscito ad essere subito veloce, nonostante abbia iniziato solo ieri a conoscere la nostra moto. Si è dimostrato un pilota coraggioso e volenteroso, doti che senza dubbio saranno molto utili anche in futuro. Ora è tempo di prepararsi per i test di Barcellona, dove proseguiremo il nostro percorso di crescita".