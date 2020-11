Trentacinque minuti di buona intensità tra OraSì Ravenna e Unieuro Forlì nel test di mercoledì pomeriggio al Pala Costa, tre quarti canonici che si sono conclusi sul 52-69 più un’appendice di cinque minuti come ultimo parziale per non perdere il ritmo partita. L’OraSì è scesa in campo priva di James, Venuto e Buscaroli e dopo due buoni parziali ha perso contatto nel terzo, quando anche i carichi di lavoro si sono fatti sentire.

Quintetto iniziale atipico per l’OraSì che parte con Denegri, Cinciarini, Givens, Maspero, Chiumenti. Givens segna i primi 7 punti giallorossi, il punteggio è 10-10 a metà tempo e a fare la differenza nel primo quarto è soprattutto la buona attitudine dell’OraSì dalla distanza con sei triple realizzate (25-19 al 10′).

Nel secondo quarto ampio spazio alle rotazioni, Forlì con un parziale di 0-9 si porta avanti e coach Cancellieri chiama timeout (25-28). Le due squadre arrivano presto al bonus e sono diversi i viaggi in lunetta, un pregevole canestro di Givens allo scadere dei 24 vale il 36-36 e dopo 20 minuti il punteggio è in perfetta parità 38-38.

Il terzo parziale vede l’OraSì sempre all’inseguimento con gli ospiti che allungano e chiudono avanti 52-69. I due allenatori si accordano per giocare anche un ultimo tempo di 5 minuti, che termina 10-12, con tutti i punti ravennati segnati da Giacomo Maspero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I tabellini

OraSì Ravenna: Cinciarini 9, Chiumenti 4, James NE, Guidi, Denegri 2, Vavoli, Venuto NE, Maspero 16, Oxilia 12, Simioni 3, Givens 13, Cinti 3. All.: Cancellieri

Unieuro Forlì: Rodriguez 18, Roderick 11, Rush 12, Natali 10, Dilas 10, Bruttini 12, Campori 6, Babacar 2, Zambianchi NE. All.: Dell’Agnello