A2: 4 positività nel gruppo squadra dell'Olimpia Teodora Ravenna, rinviato il match con Altino

La società Olimpia Teodora Ravenna comunica che all’interno del proprio gruppo squadra sono stati riscontrati, a seguito di tampone rapido antigenico, quattro casi di positività al Covid-19. Per questo motivo la gara in programma domenica prossima, 6 marzo 2022, tra Tenaglia Volley Altino e la stessa Olimpia Teodora, valida per la ventiduesima e ultima giornata della regular season del Girone A di Serie A2, è stata rinviata a data da destinarsi.

La data del recupero verrà comunicata al più presto, appena ci si potrà mettere d’accordo in tal senso e tenendo conto della fase degli spareggi che è destinata a coinvolgere entrambe le squadre. Ravenna intravede infatti i play-off, mentre Altino, fanalino di coda del girone, disputerà i play-out per non retrocedere in B1. Tutto il resto del gruppo, che ha riscontrato invece esito negativo ai test effettuati, prosegue l’attività in palestra nel rispetto dei protocolli. Un nuovo giro di tamponi di controllo verrà effettuato nei prossimi giorni.