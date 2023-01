B1: la Mosaico Ravenna chiude il girone d’andata con un ko a Trevi, ma il 3° posto è salvo

Seconda sconfitta di fila e pessimo inizio di 2023 per la Mosaico Ravenna che ieri è stata costretta a cedere l’intera posta alla Lucky Wind Trevi. È un ko maturato in quattro set, con il solo terzo parziale a rappresentare qualche spunto positivo per le ragazze di coach Focchi. Pronti, via ed è subito la Mosaico a partire forte (5-8) tanto che mister Ricci decide di fermare subito il gioco. Pausa che nuoce gravemente alle ospiti, perché le trevane aumentano sensibilmente i giri del motore trovando un parziale di undici a uno (16-9).

Inizia un monologo a tinte biancoazzurre (21-11) e le romagnole non possono fare altro che restare a guardare (25-15). Secondo periodo di gioco che si distacca poco dal precedente, con la sola differenza che è la Lucky Wind a prendere subito il pallino del gioco (8-4). Mosaico Ravenna che prova a farsi di nuovo sotto (16-14), ma un’ulteriore fiammata porta la Lucky Wind ad allungare di nuovo (21-15) per poi chiudere in scioltezza e portarsi sul due a zero (25-18).

Il terzo set si rivela essere come quello più equilibrato (6-8), dove le ospiti danno il tutto per tutto per poter rimanere in partita (16-15), anche se le padrone di casa non si lasciano sorprendere e ribattono punto su punto (21-20). Una palla contestata sul ventidue pari manda in confusione le padrone di casa, dando modo così alle ospiti di recuperare e accorciare le distanze (23-25). Nel quarto ed ultimo periodo torna a macinare gioco la Lucky Wind (8-4), anche se le ragazze di Mister Focchi tentano in tutti i modi di rimanere attaccate al match (21-18).

La voglia delle trevane di portare a casa l’intero bottino è però troppo forte e con un ulteriore parziale di quattro a zero si chiude set ed incontro (25-18). Ora la sosta prevista tra il girone di andata e quello di ritorno, prima di riprendere, sempre in trasferta, contro Corridonia. Il tabellino del match:

LUCKY WIND TREVI – MOSAICO RAVENNA 3-1 (25-15, 25-18, 23-25, 25-18)

TREVI: Castellucci 19, Canuti 18, Casareale 12, Formenti 11, Tiberi 7, Giordano 4, Lillacci (L1), Ba Giedere, Capezzali, Pecelli, Della Giovanpaola, Porcu, Radi, Coresi (L2). All. Ricci

RAVENNA: Rubini 18, Marku 14, Giardi 9, Haly 5, Aluigi 3, Vingaretti 2, Toppetti (L1), Casotti 4, Mandà 2, Benzoni 2, Casali, Masaotti (L2). All. Focchi