B1: la Mosaico Ravenna perde il derby con Forlì ma riconquista comunque il secondo posto

Squadra in casa Mosaico Ravenna

La seconda sconfitta resa comunque meno amara dal secondo posto riagganciato. La Mosaico Ravenna può accontentarsi in questo modo dopo il ko al tie-break di ieri nel derby tutto romagnolo contro la Bleuline Forlì. Le ragazze di coach Focchi hanno conquistato un solo punto, sufficiente per raggiungere la Clai Imola a quota 19 vista la contemporanea sconfitta delle emiliane in casa contro Campagnola. il primo set ha evidenziato una Bleuline subito molto propositiva, oltre che capace di costruire un buon margine.

Sul 21-16 in favore delle ospiti, la Mosaico si è però riavvicinata pericolosamente fino al -1, ma Forlì ha allungato di nuovo nel finale fino al 25-21 che ha sbloccato la partita. Nel secondo parziale è andata in scena la rivalsa delle padrone di casa. Ravenna è apparsa più determinata, tanto che il momentaneo 17-10 ha lasciato ben poche speranze a Forlì. La Mosaico è diventata quindi imprendibile per l’1-1 che ha riequilibrato il derby. Nella terza frazione di gioco è stata invece la Bleuline a dominare. Il punteggio ha premiato le ospiti minuto dopo minuto (9-3, 12-5, 17-7 e 20-8), un set senza storia e che ha permesso alle biancoblu di mettere nuovamente la freccia.

Il quarto parziale poteva regalare la posta piena alle forlivesi, anche se è stato risolto di misura da Ravenna, un 25-23 ottenuto con le unghie e con i denti. Nel tie-break si è spenta però la luce. L’8-0 biancoblu con cui si è cambiato campo testimonia il predominio nettissimo, proseguito poi fino all’11-0. Gestire un vantaggio del genere non è stato difficile e per Forlì si è concretizzata la possibilità di esultare. Tra una settimana è in programma l’ultimo match del 2022 sul campo della già citata Campagnola Emilia. Il tabellino del match:

MOSAICO RAVENNA-BLEULINE FORLÌ 2-3 (21-25, 25-16, 12-25, 25-23, 7-15)

RAVENNA: Mandà, Casali, Masotti (L2), Aluigi, Toppetti (L), Casotti, Rubini, Haly, Marku, Giardi, Benzoni, Vingaretti. All. Focchi

FORLÌ: Morolli C, Gardini, Tomat, Mauriello, Morolli E, Giunchi, Gregori (L), Bacchilega, Sgarzi, Bellavista, Simoncelli, Tamborrino. All. Morolli