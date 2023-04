B1. Mosaico Ravenna rimontata e agganciata in classifica: Forlì vince il derby al tie-break

Quanto amaro in bocca per la Mosaico Ravenna dopo il derby perso ieri al Ginnasio Sportivo contro la Bleuline Forlì. La formazione di coach Zoratti aveva in pugno la partita nel terzo set, ma poi è stata rimontata e ha ceduto soltanto ai vantaggi nell’incertissimo tie-break. Con questa sconfitta, le romagnole sono state agganciate nella classifica del girone D della Serie B1 di volley femminile proprio da Forlì, con la zona play-off che dista cinque lunghezze. Può sembrare una distanza eccessiva a poche giornate dalla fine del campionato, ma di sicuro Ravenna ci proverà fino alla fine.

Il derby è cominciato all’insegna dell’equilibrio, tanto è vero che le due squadre sono rimaste molto vicine per buona parte del primo set, come ben testimoniato dal 25-21 con cui Forlì ha sbloccato la partita. Nel secondo parziale è arrivato il pareggio della Mosaico, ma per risolvere il set è stato necessario il ricorso ai vantaggi. Il 27-25 ha entusiasmato le ravennati, mentre la Bleuline pregustava il raddoppio che avrebbe messo una seria ipoteca sull’incontro. Il copione si è ripetuto nella terza frazione di gioco. Le ospiti hanno messo la freccia con un nuovo set vinto ai vantaggi (28-26), l’ennesimo dettaglio di un derby non adatto ai cuori deboli.

Le biancoblu non si sono però disunite, anzi hanno dominato il quarto parziale e portato la sfida al tie-break. Per la terza volta i vantaggi hanno decretato il vincitore, in questo caso Forlì che ha trovato lo spunto giusto per avere la meglio e portarsi a casa i 2 punti in palio. Fra una settimana Ravenna se la vedrà in casa con la Campagnola Emilia che è ancora in lotta per la salvezza. Il tabellino del match:

BLEULINE FORLÌ-MOSAICO RAVENNA 3-2 (25-21, 25-27, 26-28, 25-17, 16-14)

FORLÌ: Mauriello, Morolli E., Tomat, Morolli C., Bacchilega , Gardini, Gregori (L), Bellavista, Sgarzi, Giunchi, Simoncelli. All. Morolli

RAVENNA: Ortolani, Mandà, Casali, Masotti (L2), Aluigi, Toppetti (L), Casotti, Rubini, Haly, Marku, Giardi, Benzoni, Vingaretti. All. Zoratti