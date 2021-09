Buona la prima per l'Olimpia Teodora Ravenna: battuta Imola per 4-0

Buona la prima per la, che nel test d'esordio stagionale, andato in scena ieri sera al PalaCosta, batte per 4 set a 0 il CSI, formazione che milita nel campionato di B1. Risposte positive nei primi quattro set di partita vera disputati quest’anno, ma soprattutto tanti spunti per lavorare e continuare nel percorso di crescita nelle prossime settimane di preparazione per le ragazze di. La Conad tornerà in campo già sabato per un altro allenamento congiunto, sempre al PalaCosta, questa volta contro S.G. in Marignano. Questo il tabellino con tutti i dettagli:

Conad Olimpia Teodora Ravenna – CSI Clai Imola 4-0 (25-18, 25-22, 25-21, 25-17)

Ravenna: Pomili 8, Fricano 15, Colzi 13, Torcolacci 10, Spinello 1, Bulovic 19, Rocchi (L); Fontemaggi, Monaco (L), Guasti 5, Sestini, Foresi 1. N.e.: Salvatori. All.: Simone Bendandi. Ass.: Federico Chiavegatti.

Muri 9, ace 12, battute sbagliate 16, errori ricez. 6, ricez. pos 52%, ricez. perf 29%, errori attacco 13, attacco 44%.