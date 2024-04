Volley A2, la Consar stecca la prima semifinale: è spalle al muro contro Grottazzolina

Parte fortissima e poi si "inceppa". Solo che adesso non c'è tempo, occore vincere. Inizia con l'amaro in bocca la serie semifinale di A2 per la Consar Ravenna che cede a csa di Grottazzolina 3-1 (18-25; 25-23; 25-21; 25-14). La formazione di Bonitta ha del tutto issato bandiera bianca nel quarto. Essendo una serie al meglio delle tre gare Ravenna domenica 14 aprile alle 18 può soltanto vincere per riaprire la serie.

Nel primo set la partita è in equilibrio fino al 9 pari, poi Ravenna fa il break del 9-14 e tiene le distanze fino alla fine per il 18-25; nel secondo set Ravenna è in equilibrio poi subisce per il 7-5 e peril 14-10. Pausa ospite e al rientro c'è la rimonta fino al 23-22, quando la formazione ospite la mette a terra di nuovo.

Simile il terzo set al secondo con Grottazzolina avanti e la Consar in scia, ma mai così tanto da impensierire gli avversari; nel quarto set non c'è storia, il 7-2 inziale è un macigno per Bolvolenta e compagni che non riescono più a ribaltare.