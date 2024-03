Volley A2, Consar missione compiuta: quarto posto e testa a Prata

Serviva una vittoria per ufficializzare il quarto posto e così è stato. La Consar Ravenna centra uno degli obiettivi stagionali e chiude la regular season al quarto posto grazie a una stagione assolutamente in crescendo e il 3-0 nell'ultima giornata a casa di Pineto ne è stata la conferma.

Giovedì 28 marzo però è dietro l'angolo e iniziano i playoff: sulla strada della Consar c'è la Tinet Prata, in una serie al meglio delle tre gare. Si comincia in casa a Ravenna e gara 2 è a Pasquetta fuori casa; eventuale gara 3 a Ravenna il 7 aprile.

Pineto-Ravenna 0-3 (23-25, 23-25, 25-27)

ABBA PINETO: Paris 3, Santangelo 24, Nikacevic 5, Basso 4, Di Silvestre 5, Panciocco 7, Sorgente (lib.), Mignano, Pesare (lib.), Jeroncic 2, Frac, Loglisci 4. Ne: Msatfi, Marolla. All: Cezar Douglas Silva.

CONSAR RAVENNA: Mancini 1, Bovolenta 16, Mengozzi 8, Bartolucci 8, Benavidez 2, Orioli 15, Goi (lib.), Russo, Feri 2, Grottoli. Ne: Chiella (lib.), Menichini, Falardeau. All.: Bonitta.

Il pre partita

Un'ultima di regular season fondamentale. Una gara che conta tantissimo per la Consar, impegnata a mantenere il quarto posto e il minimo vantaggio sula Tinet Prata per assicurarsi il vantaggio dell’eventuale "bella" in casa nel primo turno dei playoff. Un match che avrà il sapore della festa, invece, per l’Abba, che domenica scorsa ha raggiunto la certezza della matematica salvezza, grazie a un girone di ritorno assai positivo con 15 punti conquistati, otto dei quali nelle ultime quattro partite. Questo è il match tra Pineto e Ravenna, in programma domani, domenica 24 marzo alle 18, in trasferta.

"Un’altra partita da dentro o fuori per noi – ribadisce Marco Bonitta, coach della Consar – perchè vogliamo conservare il quarto posto e abbiamo tutte le possibilità per farlo. L’esito dipende da noi e se dobbiamo pensare di guardare il risultato delle altre squadre vuol dire che non abbiamo la forza necessaria per pensare di potercela cavare da soli. Non dobbiamo aspettarci aiuti da nessuno, ma solo confidare in noi. Ma dobbiamo pensare che sarà una partita molto difficile". Vuole tenere alta la guardia il coach ravennate ed evitare qualunque distrazione nei suoi ragazzi. Pineto, già salvo, sarà tutto fuorchè arrendevole, ne è convinto Bonitta. "Ci aspetta una partita con tante difficoltà perché ho visto giocare Pineto molto bene. E’ una squadra che adesso è in grado di fare risultato contro tutte, come dimostrano le ultime partite che ha giocato, dove ha fatto sudare parecchie squadre e vinto anche. Il fatto che loro siano salvi non va a influire sulla loro motivazione perché vorranno assolutamente chiudere alla grande davanti al loro pubblico e quindi ci troveremo una squadra che cercherà di metterci in difficoltà. Non credo proprio che avranno motivazioni meno alte delle nostre".