Ravenna recupera uno svantaggio du due set e con Piacenza sfiora il tie break

Come prima di campionato una vera battaglia. La Gas Sales Bluenergy Piacenza conquista i primi tre punti di stagione a danno della Consar Ravenna, ma rischia tantissimo. La partita finisce 3-1 con gli ospiti a rimettersi in gioco nel terzo set e cedendo al quarto soltanto ai vantaggi.

Impatta bene il match Piacenza, con due ace di Lagumdzija si crea il divario e pausa per Ravenna (17-10), che tanta di recuperare ma Rosard firma il 20-13; il finale dice 25-17.

Prova a mettere più energia Ravenna che va per il 5-7, poi però il muro di Lagumdzija dà lo slancio ai piacentini che si fissano sul 7-9; Ravenna sta lì (11-8), ma Piacenza alza la difesa e presta arriva il 15-10 e il distacco viene mantenuto fino alla fine (25-17).

Fotocopia il terzo set, ma al contrario; spalle al muro Ravenna prova a riaprire il giochi, fissa le quattro le quattro lunghezze di vantaggio sul 6-10 e da quel momento non si lascia più avvicinare. Il tabellone segna 10-15 e poi il finale 19-25. Non ci sta Piacenza che prova a ritrovare subito le energie dei primi due set e si porta prima sul 15-10 e poi sul 19-14. Rimane in scia Ravenna che prima accorcia al 21-17, poi pareggia 23-23 e rovina la festa immediata ai padroni di casa, ma solo per poco: il finale dice 27-25.