Volley A2, alla Consar piacciono i tie break: vittoria con Motta

Squadra in casa Consar Ravenna

Secondo tie break in quattro giornate e seconda vittoria per la Consar Ravenna. La formazione di Bonitta vince in casa 3-2 contro la Pallavolo Motta di Livenza. Avanti 2-1 la Consar si è fatta rimontare e fatto festa dopo un quinto set giocato punto a punto.

Il primo vantaggio è siglato Ravenna 7-4, Motta non sta a guardare, pareggia 9-9 e mette la freccia 9-11. Di nuovo comando Consar per il 13-12 che diventa 21-18. Finale 25-22.

Avvio 6-3, Motta accorcia 9-8, ma è la Consar di nuovo ad allungare per il 14-10 ed è pausa per gli ospiti. Al rientro Motta si fa sotto e con un mini parziale sigla il 15 pari. Lotta punto a punto, ha la meglio la squadra ospite: 21-25.

1-1 e si riparte, tutto il set è molto equilibrato con Motta a provare a stare davanti e la Consar a rincorrere ma sempre a distanza ravvicinata (13-14). le due squadre si danno il cambio nella guida del set, sul 22 pari è Ravenna ha siglare un 3-0 che vale la vittoria: 25-22.

Di nuovo punto a punto, il primo allungo è quello ospite dopo la metà del set: 16-19 per Motta Pallavolo. Gli ospiti si portano sul 19-23; quando il tabellone segna 20-24, Ravenna toglie una palla set ma il finale dice tie break: 21-25.

La Consar tenta di dare lo slancio (8-6) ma ben presto è parità 9-9. E' uno scambio serrato da entrambe le parti del campo: finale 15-13 che premia i padroni di casa.