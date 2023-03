Volley A2, che Ravenna: messa ko la capolista

Quando la carta predice qualcosa, ma è il campo ad avere la verità. Una grande Consar Ravenna batte fra le mura di casa del PalaCosta la capolista Vibo Valentina. Una partita lottata sì, ma non oltre i set, con la formazione di Bonitta sempre ovunque.

Il primo set ha tutta la firma dei padroni di casa con la Consar a partire fortissima (8-2). E' un divario che Vibo prova a limare, ma non riesce mai a colmarlo (17-11). Consar inarrestabile ed è 25-19. Stessa partenza nel secondo set (5-2), Vibo prova ad accorciare per il 7-5 e poi si fa sotto 13-12. Consar senza paura rimette la palla a terra ed è 20-16, finale 25-20. Nel terzo set la Tonno Callipo va in vantaggio per la prima volta (0-2), ma subito la Consar rientra per il 3 pari ed è battaglia. Pari ancora 9-9, allungo Consar per il 15-11, Vibo non riesce mai ad "azzannare" la sfida, finale: 25-20.

Consar Ravenna –Tonno Callipo Vibo Valentia 3–0 ( 25–19, 25–20, 25–20)

Ravenna : Mancini 3, Bovolenta 13, Ceban 4, Comparoni 10, Orioli 9, Pinali 14, Goi (L1, 33% positiva, 11% perfetta); Monopoli, Orto, Chiella (L2) n.e., Ngapeth n.e., Arasomwan 0; Truocchio n.e., Tommasini n.e.. Allenatore: Marco Bonitta; Assistent coach: Francesco Guarnieri.

Vibo: Orduna cap., Buchegger 9, Balestra, Candellaro 10, Terpin 2, Fedrizzi 4, Cavaccini (L1, 58% positiva, 17% perfetta); Piazza, Lucconi 1, Tondo 9, Mijailovic 1, Tallone 2, Carta (L2) n.e., Belluomo n.e.. Allenatore: Cesar Douglas; Assistent coach: Francesco Racaniello.