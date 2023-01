Dopo un match intenso la Fenix si aggiudica il derby ravennate con il Volley Academy Manu Benelli

La Fenix si aggiudica il derby ravennate con il Volley Academy Manu Benelli per 3-0, vincendo una partita molto equilibrata ed intensa. Il primo set è combattuto fino al 12-8 a causa anche di qualche errore di troppo in battuta delle faentine poi arriva un allungo della Fenix che le permette di chiudere i conti sul 25-15. Nel secondo set, Ravenna impone subito il proprio gioco e così Faenza deve sempre inseguire trovandosi anche sotto 8-15. Proprio nel momento più difficile arriva la grande reazione. Le faentine prima impattano sul 18-18 poi chiudono i conti sul 25-19 grazie all’ace di Solaroli che chiude un incredibile break di 17-4. Tante emozioni anche nella terza frazione, dove le padrone di casa comandano sempre i giochi non riuscendo mai ad andare in fuga e facendosi quasi agganciare sul 21-20. La squadra però riordina le idee e si aggiudica il match 25-21 con una fiamma finale.

“La partita poteva essere insidiosa – sottolinea coach Angelo Manca – perché la squadra di Manu Benelli pur essendo giovane è molto pericolosa e quando si galvanizza gioca una bella pallavolo ma noi, nonostante non siamo stati impeccabili in tanti fondamentali, siamo riusciti a farla andare via liscia. Abbiamo commesso molti errori in battuta, ma abbiamo murato con efficacia e di conseguenza siamo riusciti a difendere e a contrattaccare in modo buono. Adesso sfrutteremo la pausa per preparare al meglio la gara con l’Emanuel Rimini, una delle forze del campionato, che ospiteremo sabato 11 febbraio alla ripresa del campionato”.

Il campionato di serie C si ferma per una settimana. La Fenix ritornerà in campo giovedì 2 febbraio alle 21.15 in casa del Claus Volley Forlì.

Tabellino

Fenix Faenza-Volley Academy Manu Benelli Ravenna 3-0 (25-15; 25-19; 25-21)

FAENZA: Alberti 15, Goni ne, Bertoni 2, Solaroli 7, Gorini 4, Scardovi 5, Betti 6, Emiliani 1, Baldani 4, Spada 7, Seganti (L1), Ronchi (L2), Guardigli ne, Maines. All.: Manca

RAVENNA; Ravaioli ne, Kratou ne, Trerè ne, Borrelli 2, Czerwinska 4, Fariselli 1, Foschini 1, Achim (L2), Camerani 2, Sassi, Servadei 1, Nika 6, Turroni (L1), Turchetti 6, Contarini ne. All.: Benelli

ARBITRI: Barducci – De Nisco

NOTE. Punti in battuta: FA: 9, RA: 4; Errori in battuta: FA: 17, RA: 5; Muri: FA: 7, RA: 5.