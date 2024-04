Manuela Benelli in lizza per entrare nella Hall of Fame della pallavolo mondiale

Un nome e un cognome che fanno sognare immediatamente qualsiasi appassionato di pallavolo. Manuela “Manu” Benelli non è una semplice giocatrice di volley, ma la giocatrice con la G maiuscola: originaria di Ravenna, è l’atleta più vincente di questo sport, un punto fermo della squadra di casa, la mitica Olimpia Teodora con cui ha vinto la bellezza di 11 scudetti consecutivi. E che dire delle due Coppe dei Campioni e del Mondiale per Club, oltre alla Coppa Cev con la maglia di Reggio Emilia.

In Nazionale è stata a lungo capitano, dedicandosi poi alla carriera di allenatrice e alla formazione dei futuri talenti della pallavolo. Dal 2019 fa parte della Hall of Fame italiana, mentre il suo nome potrebbe figurare in quella internazionale a breve. In effetti sono state aperte le votazioni online per eleggere i pallavolisti del passato meritevoli della IVHF, vale a dire la International Volleyball Hall of Fame. Manuela Benelli potrebbe diventare parte integrante del “museo del volley” di Holyoke, nello Stato americano del Massachusetts.

Le categorie in lizza sono sette, una delle quali è proprio quella per il settore indoor femminile. L’ex palleggiatrice romagnola dovrà vedersela con la cubana Regla Bell, la giapponese Kumi Nakada, la cinese Zhang Rongfang e la croata Barbara Jelic. Una carriera come quella di Manu Benelli merita un riconoscimento del genere, bisognerà attendere il prossimo 20 maggio per conoscere il verdetto ufficiale, mentre la cerimonia si svolgerà in quel di Holyoke il 19 ottobre successivo.