L'Olimpia Teodora Ravenna risponde a Taylor Fricano: "Sue affermazioni di una gravità inaudita"

L’Olimpia Teodora Ravenna ha deciso di rispondere alle affermazioni dell’ormai sua ex atleta Taylor Fricano. La giocatrice ha raccontato sui social in questo modo il suo addio all’A2 femminile: “È davvero un onore poter annunciare che giocherò a pallavolo professionistico negli Stati Uniti. Molti di voi sanno quanto sia stato un sogno per me giocare in Italia e quanto ero entusiasta di giocare lì quest’anno. Sfortunatamente è stato un sogno diventato un incubo perché non sono stata trattata bene e mi è stato detto di giocare infortunata con una commozione cerebrale. Quando ho detto di no, mi è stato detto che volevano rompere il contratto. A causa di quanto ero stata infelice, ho accettato volentieri. Nel giro di 24 ore ho chiuso un contratto e ne ho firmato un altro, ed eccomi qui a Dallas a giocare con alcune delle donne più talentuose, gentili e intelligenti che abbia mai incontrato. Il mio sogno italiano si è trasformato in un incubo, mi ha portato a un sogno che avevo dimenticato di avere: giocare a pallavolo come professionista negli Stati Uniti”.

L’Olimpia Teodora ha replicato in questa maniera: “Quanto pubblicato nelle scorse ore sul web da diverse testate sportive a livello nazionale costringe Olimpia Teodora S.S.D. a r.l. a chiarire pubblicamente che le affermazioni diffuse dalla atleta Taylor Fricano a mezzo del social network Instagram risultano non veritiere e di una gravità inaudita. Utilizzando il potente strumento del web l’atleta ha letteralmente calpestato principi e valori che da sempre contraddistinguono la nostra società, molto attenta alla salute delle proprie tesserate e che, contrariamente a quanto diffuso dalla giocatrice, non ha mai messo in atto alcuna forzatura e/o costringimento nei suoi confronti. Ci troviamo così costretti, nostro malgrado, a valutare ogni opportuna azione volta a veder condannato il suo grave gesto e, al contempo, a tutelare la nostra immagine, riservandoci di adire le competenti sedi”.