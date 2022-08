L'Olimpia Teodora Ravenna ha una nuova schiacciatrice: la 17enne Rachele Pioli

Arriva dall’Umbria e precisamente da Trevi (Perugia), la nuova schiacciatrice dell’Olimpia Teodora Ravenna per la stagione 2022/2023. Rachele Pioli, classe 2005, nativa di Foligno, cresciuta nel settore giovanile della società trevana, pluricampionessa regionale umbra a livello giovanile, ha fatto parte della selezione regionale ed ha anche esperienza di stage con la nazionale.

Non a caso, nonostante la giovane età ha già alle spalle tre campionati con la squadra della sua città in Serie B1 dove ha messo in mostra le sue doti. È incoraggiante e bellissimo che abbia scelto proprio l’Olimpia Teodora per crescere e continuare a stupire. Diciassette anni possono sembrare pochi, ma con la sua esperienza può dire senza dubbio la sua e far tornare la società romagnola nelle categorie che merita.