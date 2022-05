Consar Ravenna al lavoro per la nuova stagione di rinascita. Rossi: "Diamo continuità nel prossimo futuro"

Una ripartenza che sia simbolo di rinascita. Una nuova serie A2, una nuova compagine societaria con il gruppo Consar nella gestione diretta del club, un nuovo presidente, Matteo Rossi, fino a poco fa uno dei vicepresidenti. Sono trascorsi quasi due mesi da quanto la società ravennate, retrocessa in modo diretta dalla Superlega nella stagione 2021/2022, ha annunciato le sue novità. E da allora si è lavorato tanto e lo si sta facendo adesso.

A fare il punto della situazione è proprio il presidente Rossi. "in questo mese, - spiega - per quello che mi riguarda ho iniziato a prendere conoscenza di questo mondo". Tanto da fare e progettare, ma dietro a una certezza importante: il ritorno di Marco Bonitta che ha sposato il progetto a lungo termine: "Sicuramente Bonitta è un riferimento nel mondo pallavolistico ravennate. Con lui abbiamo condiviso il progetto legato sia alla squadra che parteciperà alla A2 sia soprattutto all’obiettivo di coltivare il vivaio dei giovani che storicamente gravitano intorno al mondo della pallavolo ravennate".

Si riparte dalla serie A2, con quale spirito? E con quanta voglia di tornare ai piani alti? "Lo spirito è quello di condividere un progetto per la pallavolo a Ravenna, ripartendo da una retrocessione tenendo conto delle esperienze positive e negative che hanno contraddistinto questa ultima stagione, con al centro la volontà di valorizzare i giovani del territorio. L’obiettivo, - prosegue il presidente - di questa stagione che ci accingiamo ad affrontare sarà quello di consolidare sia l’aspetto societario sia quello agonistico al fine di poter dare una continuità nel prossimo futuro, cercando di fare un buon campionato".

Come accennato prima da Matteo Rossi, l'attenzione è rivolta anche, e tanto, ai giovani del vivaio: "Attingere professionalità da questo bacino dovrà essere uno dei punti fermi di questa e delle prossime stagioni, soprattutto per valorizzare il territorio e per continuare a dare stimolo ai tifosi ravennati che hanno seguito la squadra in questi ultimi anni non sempre facili".

C'è chi sta annunciando già i primi nomi che comporranno la rosa della nuova stagione, la Consar che squadra allestirà? "Siamo in una fase iniziale della nuova stagione e forse è ancora prematuro fare previsioni sia sulla composizione della futura squadra sia su una risalita in Superlega. Al momento non ci prefiggiamo obiettivi specifici. Come detto si cercherà di evidenziare le giovani professionalità che oggi stanno disputando i campionati giovanili o stanno terminando o hanno appena terminato categorie come la A2 e la A3 con risultati molto interessanti".

Dirigenza, aspetto tecnico, roster, manca un tassello: il pubblico, uomo in campo non indifferente che si è fatto sentire più e più volte. "Fortunatamente la tifoseria è sempre stata presente e vicino alla squadra e alla società, e questo deve essere di stimolo per coltivare questo patrimonio. Personalmente, - chiude Rossi - una delle positività della stagione appena conclusa è stato sentire il calore ed il sostegno della tifoseria quando entravano in campo i giovani del settore giovanile, vedere giovani in tribuna che tifavano i loro coetanei con grande entusiasmo è stato veramente emozionante".