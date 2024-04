Volley A2 playoff, beffa Consar: si fa rimontare da Prata. Si va alla bella

Consar Ravenna che "beffa". In gara 2 dei quarti di finale di A2 passa Prata 3-2 e servirà così gara 3 domenica 7 aprile per stabilire che avrà accesso alla semifinale contro Grottazzolina. Finale 3-2 (13-25; 22-25; 25-22; 25-15; 17-15). La formazione di Bonitta, vittoriosa in gara 1, parte con altrettanta energia, ma la Tinet poi ne dimostra di più.

Nel primo set Prata si trova in difficoltà di fronte a una Consar che corre e l'equilibrio vale solo fino al 6 pari, poi Ravenna mette la freccia ed è 13-25. Il secondo vede un equilibrio più "lungo", fino al 14 pari, poi di nuovo la Consar scappa sul 15-19 e il finale è 25-22.

Il terzo set è a favore della Consar fino al 20 pari, anche se Prata è brava a rimanere in scia. Nel finale break di casa per il 23-21 e il time out di Bonitta fa poco effetto: 25-22. Il 4-1 iniziale del quarto set mette subito in allarme Ravenna, che si trova del tutto spaesata (16-10). Il finale è 25-15 e serve il set corto. Nel tie break parte ancora meglio la Tinet che è gasata. Bovolenta e compagni impattato 10-10 ed è punto a punto: finale 17-15.