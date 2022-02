Superlega, Ravenna ko con Padova. L’ultimo posto è sempre più in solitaria

Niente da fare per la Consar Ravenna, che va ko anche nel turno infrasettimnale contro Padova. Fra le mura di casa la Kioene trionfa 1-3. Coach Zanini ha dovuto anche fare a meno di Vukasinovic, infortunatosi alla caviglia sinistra in un contrasto sottorete. L'ultimo posto è sempre più in solitaria: Vibo Valentia, nel turno infrasettimanale, ha vinto con Taranto e ora è a 15 punti in penultima posizione.

“Abbiamo disputato una buona partita, una delle migliori, ma non è bastato. Ci voleva qualcosa di più, - ha commentato il tecnico - ma ci abbiamo provato in tutti i modi anche variando molto il servizio e i battitori però abbiamo fatto troppa fatica nella fase side-out e soprattutto nel primo set abbiamo commesso molte ingenuità che abbiamo pagato care. In più, dopo aver vinto il terzo set, si è aggiunto anche l’infortunio di Vukasinovic, e questo non ci ha certo aiutato. Padova durante la stagione ha dimostrato di avere qualcosa più di noi e questa differenza è emersa anche questa sera”.

Ravenna parte bene (5-2) e tiene testa fino all’8-7, quando la Kioene tenta di riaprire i giochi e sul 10-11 inizia ad allungare (13-18). La Kioene viaggia fra il +4 e il +5 e chiude 21-25. La battaglia nel secondo set dura molto di più, fino al 20 pari, con la Consar brava anche a ricucire un 13-17 che non prometteva bene. Ravenna non riesce però a riaprire i giochi e il finale è 21-25. Il quarto set è fotocopia del secondo, ma il punto a punto dura per tutto il set con Ravenna a guadagnarsi una chance in più: 25-23 dal 23 pari. L’ultimo set è una prosecuzione del terzo fino al 13-13, poi la Kioene allunga e si porta alla vittoria: 18-25.

Consar Rcm Ravenna: Queiroz, Klapwijk 19, Candeli 5, Fusaro 1, Ulrich 2, Vukasinovic 7, Goi (lib.), Biernat 1, Ljaftov 2, Comparoni 3, Orioli 10. Ne: Pirazzoli, Erati (lib.), Dimitrov. All.: Zanini.

Kioene Padova: Zimmermann, Weber 19, Vitelli 5, Volpato 5, Loeppky 22, Bottolo 19, Gottardo (lib.), Bassanello (lib.), Schiro, Takahashi, Crosato 1. Ne: Zoppellari, Canella, Petrov. All.: Cuttini.