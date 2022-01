Superlega, Ravenna si arrende a Taranto. “In rincorsa all’inizio, questo ci ha penalizzato”

Un recupero di seconda giornata del girone di ritorno amaro per la Consar Ravenna. La formazione di coach Zanini si arrende 3-0 a casa di Taranto e prosegue così la striscia negativa del suo percorso in Superlega. “In tutti e tre i set siamo partiti col punteggio a sfavore e questo ha condizionato sicuramente l’andamento totale della partita. Peccato, - ha commentato il coach - perché se analizziamo quello che è accaduto nel resto dei set ce la siamo sicuramente giocata e perché le energie per allungare la partita c’erano anche se siamo tornati tutti in palestra dopo il Covid da poco. Poi bisogna fare i complimenti a Taranto perché ha fatto un’ottima gara, ed è giusto riconoscerlo”.

Taranto si fa subito sentire (6-3), poi Ravenna accorcia al -1 (10-9), ma Taranto allunga id nuovo sul 18-13 e il set si chiude 25-19.

Taranto va subito sul 7-2, Ravenna ricuce 8-6; Taranto si porta ancora avanti e Ravenna accorcia ancora fino al 18-16, prima della sferzata casalinga che vale il 21-16 e poi il 25-20.

Più combattuto il terzo set: Ravenna insegue all’inizio e pareggia 6-6, rimane in scia e si porta avanti 9-10. Si continua punto a punto (22-21), nel finale è battaglia totale: sul 25-25 Ravnna prova a mettere la freccia, poi è Taranto ad andare sul 27-26, Ravenna toglie una palla match ma la seconda sorride ai padroni di casa.



Taranto: Falaschi 4, Stefani 19, Alletti 8, Di Martino 7, De Barros Rafael 12, Randazzo 17, Laurenzano (lib.), Pochini, Dosanjh. Ne: Gironi, Sabbi. Freimanis. All.: Di Pinto.

Ravenna: Queiroz, Klapwijk 15, Fusaro 5, Candeli 1, Vukasinovic 11, Ulrich 4, Goi (lib.), Biernat 3, Ljaftov, Orioli 7, Comparoni 2. Ne: Pirazzoli (lib.), Erati, Dimitrov. All.: Zanini.