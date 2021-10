Riparte la campagna abbonamenti dell’Olimpia Teodora Ravenna

Riparte oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, la campagna abbonamenti dell’, che ha deciso di riaprire la vendita delle tessere dopo il grande successo delle scorse settimane. La campagna abbonamenti della società ravennate si prolunga quindi, con la seconda gara casalinga in programma in anticipo serale sabato 30 ottobre, alle 20.30.

Gli abbonamenti si possono sottoscrivere presso la sede della società in via Trieste 86 nelle seguenti giornate: questa settimana mercoledì, venerdì e sabato, dalle 10 alle 12, giovedì dalle 15 alle 18; nella prossima settimana, da lunedì a mercoledì, dalle 10 alle 12, e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18. Si ricorda che per accedere al palazzetto sarà poi necessario il Green Pass.

I prezzi