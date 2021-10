Sconfitta al tie-break per l'Olimpia Teodora a San Giovanni in Marignano

Sconfitta di misura a San Giovanni in Marignano per l’che, nell’ultimo test pre campionato, cede al tie break al termine di un. Per le padrone di casa riminesi parziale rivincita dopo che le Leonesse ravennati avevano vinto il precedente allenamento congiunto, disputato sabato 25 settembre al PalaCosta, per 3-1.

Ancora tanti spunti di lavoro per entrambi gli allenatori, in vista dell’inizio del campionato di Serie A2 in programma domenica prossima, con l’Olimpia Teodora che esordirà in trasferta a Macerata. Nella seconda giornata poi, nel primo match della stagione al PalaCosta, il derby tra Ravenna e S.G. Marignano tornerà di scena in gara ufficiale, dopo il doppio confronto pre campionato. Il tabellino:

Omag S.G. Marignano – Olimpia Teodora Ravenna 3-2 (25-20, 23-25, 25-14, 27-29, 15-10)

S.G. Marignano: Ortolani 23, Coulibaly 14, Consoli 8, Mazzon 15, Brina 4, Bonvicini (L), Turco 1; Bolzonetti 12, Ceron 1, Aluigi 3. N.e.: Biagini (L), Penna, Zonta. All.: Enrico Barbolini. Ass.: Alessandro Zanchi.

Muri 12, ace 3, battute sbagliate 18, errori ricez. 6, ricez. pos 40%, ricez. perf 26%, errori attacco 6, attacco 38%.

Ravenna: Pomili 12, Fricano 16, Colzi 9, Torcolacci 17, Spinello 1, Bulovic 15, Rocchi (L); Fontemaggi, Guasti 1, Foresi 2. N.e.: Salvatori, Monaco (L), Sestini. All.: Simone Bendandi. Ass.: Federico Chiavegatti.

Muri 13, ace 6, battute sbagliate 18, errori ricez. 3, ricez. pos 44%, ricez. perf 25%, errori attacco 12, attacco 30%.