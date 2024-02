Serena Ortolani inossidabile: il record personale di punti non è poi così impossibile

Secondo il celebre filosofo e matematico Cartesio, i numeri perfetti sono rari. Sarà anche vero, ma se Serena Ortolani dovesse raggiungere determinate cifre al termine dell’attuale stagione pallavolistica, non potrebbe usare un aggettivo diverso. L’opposto originario di Ravenna ha tutte le carte in regola per polverizzare le statistiche personali che la riguardano per quel che riguarda la Serie A femminile di volley, alla faccia dei 37 anni compiuti all’inizio del mese scorso. La giocatrice è imprescindibile per l’Omag Marignano, club romagnolo in cui è approdata per la prima volta nel 2021: mai come quest’anno si è rivelata tanto prolifica.

Il record a cui ogni appassionato di pallavolo non può non guardare è quello dei punti realizzati in stagione. È vero che si tratta di Serie A2 e che il precedente primato è stato registrato quando Serena Ortolani giocava in A1, ma è pur sempre un confronto interessante ed è pur sempre Serie A. Finora l’atleta ravennate non ha mai fatto meglio del campionato 2008-2009: aveva poco più di 20 anni e una esplosività invidiabile, tanto è vero che al termine di quell’annata mise a referto ben 440 punti con la maglia della Foppapedretti Bergamo.

A distanza di tre lustri, il totale può essere migliorato visto che (con il campionato attuale ancora in corso), Serena Ortolani è a quota 375. Questo vuol dire che le “servono” 66 prodezze per ritoccare il record, un’impresa non proprio impossibile. L’Omag deve ancora disputare 5 partite e se l’ex azzurra dovesse scendere in campo in tutti questi match le basterebbe una media di 13-14 punti a incontro per il nuovo primato.

Tra l’altro, può sperare nel fatto che la sua squadra si qualifichi ai play-off che mettono in palio l’A1. La formazione romagnola sta infatti partecipando alla Pool Promozione e se dovesse classificarsi tra il 2° e il 5° posto (la prima piazza sembra francamente lontanissima), accederebbe alla fase successiva, dunque ci sarebbero altri match utili. Le marignanesi sono seste, a una sola lunghezza dalla posizione che le precede, di conseguenza l’ipotesi è più concreta che mai. Chi vivrà, vedrà.