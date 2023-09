Volley femminile B1. Tempo di amichevoli per il Mosaico Ravenna: sabato test a Ozzano

Continua la preparazione del Mosaico Ravenna, formazione che sarà impegnata nel campionato di Serie B1 di volley femminile nel corso della stagione 2023-2024. Le ragazze stanno lavorando sodo sotto l’attenta direzione tecnica di coach Enrico Barbolini e Fabio Falco. L’obiettivo è quello di far arrivare le giocatrici pronte a un appuntamento che è sempre più vicino. È in vista, infatti, la prima amichevole della stagione, prevista sabato 9 settembre alle 17:00 ad Ozzano Emilia. Passando a parlare del gruppo romagnolo, in settimana si è aggregata anche Lucia Bacchi, attesa a braccia aperte dal resto delle ragazze e da tutto lo staff. Il test in programma fra 48 ore non è comunque un caso isolato.

Prossimamente sono previste altre amichevoli “di lusso” (ancora in fase di definizione per quanto riguarda gli orari) con un programma di partite tra le mura amiche al Palacosta. A breve i canali ufficiali del club pubblicheranno il programma con i dettagli sugli avversari e sulle date previste. Oggi manca ufficialmente un mese esatto al debutto del Mosaico in campionato. L’esordio è previsto infatti per il prossimo 7 ottobre: sarà un battesimo di fuoco per la squadra di coach Barbolini, di scena a Imola contro la Clai, avversario che lo scorso anno ha sfiorato la Serie A2. Per la prima partita casalinga bisognerà invece attendere un’altra settimana: il 14 ottobre le ravennati ospiteranno Garlasco al PalaCosta.