Volley A2, in casa della Consar arriva la seconda in classifica

L'anno comincia con un big match per la Consar Ravenna. La prima sfida del 2023 per la squadra di Bonitta è in casa contro la seconda in classifica Castellana Grotte domenica 8 alle 18. "L’impresa che abbiamo compiuto all’andata conferma che possiamo raggiungere picchi molto alti. Giocheremo la nostra partita" dice il tecnico pensando alla vittoria al tie break all'andata.

"Abbiamo rivisto e analizzato la partita dell’andata – ha proseguito Marco Bonitta - e confermo che in quell’occasione Castellana Grotte giocò piuttosto bene. Noi però fummo capaci di tirare fuori una prestazione super. Ora è chiaro che quella partita non è un preludio perché succeda la stessa cosa nel ritorno però sappiamo che quei picchi di rendimento li possiamo raggiungere e tenere. Faremo la nostra partita come sempre, ben sapendo che la Bcc è tra le grandi protagoniste di questo campionato, tra le più forti e quotate".

Con il recupero di Tomassini, che ha ripreso ad allenarsi con continuità, e con l’inserimento sempre più completo di Ngapeth, la Consar Rcm si presenta a questa partita nelle migliori condizioni possibili, come conferma il coach. "In queste due settimane senza gare abbiamo messo energia nei serbatoi. La squadra si è allenata molto bene, ha lavorato forte, fatto un buon periodo anche di ripresa di lavori in sala pesi e sono decisamente contento. Swan ha fatto un buon esordio a Santa Croce e ha fatto vedere quello che può dare. Il suo contributo sarà fondamentale".