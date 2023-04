Volley B2 femminile, la capolista Ozzano non perdona: netta vittoria in casa di Ravenna

Non fortunato il ritorno a Ravenna per la squadra di B2 dell’Olimpia Teodora che dopo mesi tornava a calcare il parquet della Palestra Mattioli nella sfida contro la capolista Ozzano. La squadra giallorossa paga dazio alla sfortuna dovendo fare a meno del libero titolare Valentina Macchi per un infortunio occorso in settimana e si presenta con una formazione completamente rivisitata. Baravelli in regia con Piovaccari opposta, Balducci e Ghiberti schiacciatori di posto 4, Bendoni e Fusaroli centrali e il ruolo di libero affidato a Monaco. Il coach ozzanese Turrini schiera la diagonale Carnevali-Casini, Gherardi e Bagnoli in banda, Pedrazzi e Grillini al centro, libero Geminiani.

La partita

Le ospiti, protagoniste di una stagione straordinaria si confermano squadra solida e partono decise tanto che Ravenna ferma il gioco sul 2-7 prima e 13-19 poi senza però riuscire mai a ricucire. Casini (top scorer del match) e compagne restano sempre in controllo e si aggiudicano il primo parziale.



I meccanismi in casa Olimpia Teodora non sono i soliti, il deficit difensivo è a tratti evidente e Ozzano non è certo la squadra a cui si possa concedere questo vantaggio. Il secondo set vede ancora la partenza sprint delle ospiti (6-2) ma Ravenna chiude il gap e resta in scia trovando il primo pareggio a quota 17. Quando si iniziava a pensare ad un arrivo in volata Ozzano trovava un break di 3 lunghezze che risultava decisivo per il 2-0.



Il terzo set resta equilibrato solo per la prima parte poi si capisce che sarà l’ultimo della gara. Alla scioltezza della squadra ospite, non a caso capolista, fa da contraltare una certa rassegnazione in campo ravennate. Le ragazze di Turrini non difettano in concentrazione e portano a termine il lavoro.



Vanno fatti i meritati sinceri complimenti ad una squadra che sente vicinissimo il primo posto finale e la conseguente promozione in B1, in casa Olimpia resta il rammarico di non aver potuto giocarsela al completo se non altro per misurare concretamente i progressi mostrati nelle ultime settimane. Una amara doverosa chiusura va spesa per evidenziare le condizioni in cui si è giocata la partita. Il ritorno alla Mattioli è stato una scelta obbligata dalla indisponibilità della palestra di Lido Adriano, ma ha evidenziato la pessima situazione di visibilità dell’impianto di via Cicognani (con oltre la metà delle luci spente) e una situazione davvero al limite. Problema vecchio che doveva essere risolto entro fine anno, invece…. Non una bella vetrina per la città.



Sabato prossimo penultimo turno del campionato di B2 con Olimpia Teodora impegnata sul campo della Volley Angels di Porto San Giorgio, prima della chiusura casalinga contro La Fenice Pistoia.

Il tabellino



OLIMPIA TEODORA - FATRO OZZANO 0-3 (18-25, 20-25, 17-25)

OLIMPIA TEODORA: Fusaroli 1, Monaco (L2), Pioli 1, Baravelli 3, Ghiberti 7, Bendoni (K) 8, Comastri 3, Ravaglia, Piovaccari 12, Balducci 5. N.e. Munteanu, Ronchi, Macchi (L1). All. Marone.

FATRO OZZANO: Bagnoli 7, Mazza 4, Chinni, Casini 17, Guerra, Geminiani (L1-K), Gherardi 14, Pedrazzi 4, Grillini 8, Carnevali 2. N.e. Caboni (L2), Stefanelli, Malaguti. All. Turrini.



Altri risultati del 24º turno Campionato Serie B2 girone G: Potenza Picena-Polverigi 3-0, Rimini-Lucrezia 3-2, Castenaso-Monte Urano 3-0, Pontedera-Pistoia 3-1, Prato-Riccione 1-3, Pagliare-Porto S.Giorgio 1-3



Classifica: Ozzano 66, Pistoia 64, Riccione 55, Prato 54, Polverigi e Pistoia 41, Olimpia Teodora 33, Lucrezia 32, Porto S.Giorgio 31, Potenza Picena 29, Castenaso 23, Rimini 19, Monte Urano 11, Pagliare 5