Volley B2, rinviate due giornate di campionato. Per le Fenix la prossima gara sarà a fine gennaio

La Fipav (Federazione Italiana Pallavolo) ha rinviato le due giornate del campionato di serie B2 femminile che si sarebbero dovute disputare domenica 16 e domenica 23 gennaio a causa dei tanti rinvii chiesti dalle società negli ultimi turni. Mercoledì 19 è in programma una riunione per stabilire se lo stop sarà protratto o se si tornerà in campo nell’ultimo week end di gennaio. Al momento dunque il prossimo impegno della Fenix Faenza è in programma sabato 29 gennaio alle 21 in casa del Calanca Persiceto.