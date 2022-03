Volley, Consar Rcm in piena emergenza per l’ultima trasferta di stagione

Consar Rcm all’ultima trasferta della stagione. Ed è la trasferta più ricca di fascino e di nobiltà. Domani sera la squadra di Zanini sarà impegnata a Modena (si gioca alle 20.30, diretta su Volleyball world tv), nella città più titolata d’Italia, contro la Leo Shoes PerkinElmer nel recupero della quinta giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca. La partita, di per sé già difficile, contro una squadra che ha appena battuto in un altro recupero la Lube Civitanova riaprendo le prospettive per chiudere anche al secondo posto, diventa proibitiva se si pensa alle tantissime assenze in casa ravennate. “A oggi ho otto giocatori disponibili – commenta laconico coach Zanini -: in ventiquattr’ore devo capire su quanti giocatori e su quanti italiani posso contare”.

Ai tre lungodegenti Erati, Fusaro e Peslac, che ha ricominciato a fare una parte di lavoro atletico e qualche movimento tecnico, si aggiungono i sei influenzati, tutti risultati negativi al tampone effettuato: Bovolenta, Klapwijk, Orioli, Pirazzoli, Ulrich e Vukasinovic. Tranne Bovolenta, fermo da domenica, gli altri cinque sono alle prese con la febbre da venerdì. E’ stato precettato dalle giovanili e dalla squadra di serie B il neo 18enne schiacciatore Giovanni Pascucci, che ha iniziato la settimana allenandosi con la prima squadra. “Parlare della partita di domani mi sembra francamente inutile – aggiunge il coach della Consar Rcm – non sapendo quale sestetto posso opporre a Modena, il cui valore e livello tecnico sono altissimi. A oggi siamo in sette e Ulrich potrebbe essere l’ottavo visto che degli influenzati è quello che si sta ristabilendo prima degli altri. Vedremo tra oggi e domattina se qualcun altro recupererà, anche se chi rientra non potrà certo essere al meglio visti i giorni di stop. Peccato perché la partita a Modena trasmette sempre una bella atmosfera ed è sempre molto sentita ma purtroppo non siamo oggi nelle condizioni di poterla giocare con le nostre armi migliori”.