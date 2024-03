Volley D femminile, la Fenix travolge Ferrara: 3-0 netto per le faentine

La Fenix Energia supera il Niagara 4T Ferrara con un rotondo 3-0 e balza da sola in vetta alla classifica. Una posizione che se sarà mantenuta nelle restanti cinque giornate di campionato, varrà la promozione diretta in serie C. Accedono invece ai play off, le seconde classificate e le migliori tre dei cinque gironi. “La partita era sulla carta abbordabile - spiega coach Loris Polo - e un po’ la temevo perché avevo paura che la sottovalutassimo. Per fortuna conoscevamo già il risultato delle nostre dirette concorrenti e così siamo entrati in campo con ancora maggiore determinazione sapendo che con una vittoria saremmo stati primi in classifica. Sono molto soddisfatto di come abbiamo interpretato la gara perché le ragazze sono sempre state concentrate anche quando avevano molti punti di vantaggio. I tre set sono andati via in maniera abbastanza simile e abbiamo ruotato un po’ tutte le giocatrici. Adesso pensiamo alla prossima gara in casa del Benedetto Volley che al momento sarà la più importante della stagione”. La Fenix Energia ritornerà in campo sabato 16 marzo alle 21 in casa del Benedetto Volley Ferrara.

Fenix Energia Faenza 3 Niagara 4T Ferrara 0 (25-13; 25-12; 25-11) FAENZA: Bartoli 2, Benedetti 4, Dall’Oppio, Enabulele 5, Gallegati 11, Melandri 5, Ramponi 12, Rossi, Spada, Calubani, Merendi, Rosetti (L), Calderoni 14. All.: Polo