Volley femminile B2, una super Olimpia Teodora batte anche Faenza

Un’altra grande prova delle giovani Leonesse della squadra di Serie B2 dell’Olimpia Teodora, che battono 3-1 anche la corazzata Faenza e proseguono il loro cammino a punteggio pieno in vetta al Girone H. Le ragazze guidate da Coach Andy Delgado mettono in campo una prestazione gagliarda, con grande grinta e voglia di strappare un risultato del tutto inatteso alla vigilia.

Dopo un primo set equilibrato, conquistato con un gran parziale nella parte finale, le ravennati subiscono un passaggio a vuoto nel secondo, ma non demordono. Le padrone di casa conquistano la terza frazione, controllata fin dall’inizio, poi si dimostrano anche lucide nei vantaggi del quarto set, che portano a casa per 30 a 28.

L’Olimpia Teodora, seppur con il turno di riposo ancora da scontare, si portaq così a +5 sulla seconda in classifica, che ora è Ozzano. Sabato prossimo, 20 novembre, alle ore 21, nuovo difficile test per le giovani ravennati, attese dalla trasferta a Persiceto, finora imbattuta in casa.

Il tabellino

Olimpia Teodora Ravenna – Fenix Faenza 3-1 (25-17, 18-25, 25-19, 30-28)

Ravenna: Piomboni 23, Vecchi 16, Candolfini 4, Bendoni 6, Missiroli 16, Ndiaye 4, Casadei (L); Modena 3, Evangelisti (L). N.e.: Cornacchia, Ceccoli, Ghiberti. All.: Andy Delgado. Ass.: Dmitry Panchenko.

Muri 6, ace 5, battute sbagliate 14, errori ricez. 9, ricez. pos 53%, ricez. perf 39%, errori attacco 23, attacco 40%.

Faenza: Tomat 8, Alberti 6, Besteghi 1, Casini 14, Guardigli 11, Grillini 6, Greco (L); Martelli (L), Maines 2. N.e.: Solaroli, Ceroni, Emiliani, Gorini. All.: Maurizio Serattini. Ass.: Angelo Manca.

Muri 7, ace 9, battute sbagliate 11, errori ricez. 5, ricez. pos 41%, ricez. perf 23%, errori attacco 10, attacco 24%.