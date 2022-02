Volley serie C, la Pietro Pezzi allunga in test alla classifica a +4 sul Bellaria

Continua anche fuori casa il buon momento della Pietro Pezzi. I ravennati colgono 3 punti a Sesto Imolese dal grande peso specifico che, complice il capitombolo casalingo della diretta inseguitrice Bellaria, consentono di portare a 4 le lunghezze di vantaggio sui rivieraschi. La partita giocata sabato 19 in terra imolese - compresa nel quadro della 15° giornata - non è stata priva di difficoltà; per lunghi tratti infatti, i ragazzi di De Leonibus e Velastri hanno combattuto ad armi pari, trovando nei padroni di casa un solido contendente a dispetto di quanto reciti la classifica.

La Pietro Pezzi ha iniziato l’incontro con Cerquetti in diagonale a Taglioli, Cardia e Gardini in posto 4, Raggi e Giugni al centro e Marchini libero. Dopo un primo set sul velluto, nella seconda frazione sul 14-19 per gli ospiti arriva la reazione del Sesto Imolese che recupera lo svantaggio e si aggiudica il set. Anche grazie all’aiuto della panchina Ravenna non accusa il colpo, riprende in mano le redini del gioco e riesce a chiudere la contesa in suo favore, sancita da un 4° set senza storia.

Prossimo impegno per la Pietro Pezzi, la gara casalinga contro Cesenatico in programma sabato 26 febbraio, ore 18 al PalaCosta, inserita nel quadro della 16°giornata. All’andata fu un facile 3-0 in favore dei ravennati.

Sesto Imolese-Pietro Pezzi Ravenna 1-3 (17-25, 26-24, 20-25, 13-25)

Pietro Pezzi Ravenna: Gardini 5, Cerquetti 2, Cardia 15, Ciccorossi, Taglioli 23, Raggi 6, Foschini 6, Giugni 10, Camerani 6, Marchini L1. Non entrati: Rambaldi L2, Sternini, Anconelli, Brunelli. Allenatori: De Leonibus e Velastri.