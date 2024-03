Volley serie D femminile, la Fenix Energia batte Ferrara e allunga sulle inseguitrici

La Fenix Energia supera 3-0 lo Smart Volley Ferrara e allunga sulle inseguitrici. Ora il vantaggio sulla seconda è di cinque punti a tre giornate dalla fine della regular season. “È stata una partita ‘normale’ dopo le emozioni vissute nella giornata precedente – afferma coach Loris Polo – e l’abbiamo affrontata con il giusto atteggiamento: le ragazze sono state brave ad approfittare degli errori delle nostre avversarie. Il primo set lo abbiamo giocato con attenzione, mentre il secondo è stato più equilibrato. Nonostante non abbiamo brillato, siamo riusciti a vincerlo per merito di alcune giocatrici che si sono caricate sulle spalle la squadra nei momenti difficili. Il terzo è stato simile al primo e non abbiamo avuto problemi. In questa giornata gli altri risultati ci hanno sorriso, ma dobbiamo restare concentrati perché ci aspettano due difficili trasferte consecutive. Prima però sfrutteremo la pausa per scaricarci a livello mentale e poi ci prepareremo per il finale di stagione”. Il campionato si ferma per sosta pasquale: la Fenix Energia ritornerà in campo 6 aprile alle 21 in casa del Villanova Volley.