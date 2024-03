A 4 anni dalla scomparsa un giorno di tradizione, commozione e condivisione nel ricordo di Denise

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Anche quest'anno, nella giornata di lunedì 11 marzo, la scuola primaria “Martiri di Cefalonia” dell’Istituto San Rocco di Faenza ha aperto le porte al ricordo prezioso della piccola Denise Zannoni, una presenza che ha lasciato il segno nel cuore di chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerla. Sebbene la nostra piccola alunna non sia più tra noi dal 2020, il suo spirito vibrante e la sua determinazione vivono ancora nei corridoi e nelle aule della scuola, permeando ogni angolo di emozione e riflessione. La giornata è stata un'ode alla tradizione e alla commozione, un momento in cui docenti e alunni si sono uniti per onorare la memoria della piccola Denise con amore e rispetto. È stato un tributo reso ancora più significativo grazie alla preziosa collaborazione della Banca BCC e del Rotary sede di Faenza, che hanno reso possibile un percorso artistico guidato dall'eclettico artista burkinabé Seydou Kienou. Attraverso la danza e la comprensione del linguaggio non verbale, Seydou Kienou ha aperto nuove porte espressive per gli alunni, offrendo loro un'opportunità unica di esplorare le tradizioni e le culture di terre lontane. È stato un viaggio non solo di apprendimento, ma anche di condivisione e divertimento, un ponte che ha unito cuori e menti in un'unica danza di amore e inclusività. Il progetto, pensato con cura e dedizione, ha portato all'interno dell’Istituto nuove melodie e ritmi, arricchendo il bagaglio culturale degli alunni e creando un ambiente di apprendimento dinamico e coinvolgente. Nell'abbracciare le tradizioni di altri popoli, gli alunni hanno colto l'importanza della diversità e della comprensione reciproca, abbracciando il messaggio di Denise di inclusività e condivisione. Il saluto inviato dal Presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e la partecipazione del sindaco di Faenza, Massimo Isola, e del Dirigente Ambito Territoriale di Ravenna, Paolo Bernardi, ha reso l'evento ancora più significativo, testimoniando il sostegno e l'apprezzamento della comunità per un'iniziativa tanto preziosa e significativa. In questo giorno speciale, mentre ci siamo riuniti per ricordare Denise, abbiamo anche celebrato la bellezza della diversità e l'importanza di condividere le nostre tradizioni e culture. Che il ricordo della nostra piccola alunna continui a illuminare i nostri cuori e a ispirarci a vivere con amore, inclusività e condivisione, ogni giorno della nostra vita scolastica e oltre.

Istituto comprensivo San Rocco Faenza