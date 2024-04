A Milano Marittima il premio di giornalismo “Antonio Batani”: tutti i vincitori

Il Palace Hotel della famiglia Batani a Milano Marittima è pronto per la quindicesima edizione del Premio internazionale “Antonio Batani” al giornalismo. La giuria, presieduta dal professore Ruben Razzante, docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano, ha scelto i nomi dei premiati dell’edizione 2024. L’evento è di scena a Milano Marittima sabato 13 aprile e sarà condotto da Massimo Giletti, con la speciale partecipazione di Simona Ventura. Si tratta di un Premio nato con la precisa volontà di valorizzare il miglior giornalismo italiano ed internazionale, per questo, sin dalla prima edizione, gode del patrocinio dell’Ordine nazionale dei Giornalisti. Ogni anno vengono scelti cinque professionisti dell’informazione, che, con la loro professione, illuminano il panorama giornalistico nazionale ed internazionale.

Verranno insigniti del Premio internazionale al giornalismo “Antonio Batani” 2024: Agnese Pini, Direttrice di Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, la Nazione, il Giorno, Luce!, Massimo Borgnis, Direttore del settimanale Chi, Gian Marco Chiocchi, Direttore del Tg1. Riceveranno inoltre il premio giornalistico “Antonio Batani” 2024 Francesca Fagnani e Dominik Prantl. A loro andrà una preziosa spilla in oro giallo con diamanti, nell’iconica forma di un pennino, realizzata appositamente per la famiglia Batani e per il Premio Internazionale al giornalismo dal brand Bartorelli.