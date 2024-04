Da Adriano Panatta a Ciccio Graziani: gli storici campioni dello sport arrivano a Ravenna

Arriva in città "Un Campione per Amico", importante e longeva manifestazione italiana a carattere sportivo-educativo, promossa da quattro miti dello sport italiano come Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni, in collaborazione con Banca Generali. Piazza Kennedy si trasformerà per una mattinata in una palestra a cielo aperto, dove i quattro testimonial insegneranno ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, non solo i segreti per diventare dei veri campioni, ma soprattutto cosa vuol dire vivere lo sport attraverso l’integrazione, il rispetto delle diversità, la determinazione e la passione nell’inseguire i propri sogni.

Sarà compito infatti di Panatta, Lucchetta, Graziani e Castrogiovanni, martedì 23 aprile a partire dalle ore 9.30, trasmettere ai bambini accompagnati dai loro insegnanti i valori essenziali che valgono sia nello sport sia nella vita e nelle relazioni di tutti i giorni. L’obiettivo del tour è infatti quello di avvicinare i ragazzi ad un’attività fisica regolare, indispensabile, insieme ad una corretta alimentazione, ad uno sviluppo e una crescita sana. L’evento è patrocinato dal CONI e dal CIP.