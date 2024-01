Un ex calciatore di Cervia protagonista di 'Affari Tuoi': ma il pacco da "panchinaro" gli costa carissimo

È andata male a Mattia, protagonista dell'ultima puntata del programma di Rai 1 'Affari Tuoi' andato in onda martedì sera. L'uomo, residente a Cervia con la moglie e i 4 figli, dopo aver partecipato a ben 36 puntate del programma da "pacchista" si è ritrovato al centro della trasmissione, accompagnato dalla madre Maria Grazia, per tentare di portare a casa il bottino. Ma alla fine è tornato in Romagna con appena 20 euro.

Al suo ingresso in studio tante "fan" nel pubblico hanno intonato un "Sei bellissimo!" nei confronti del cervese di bell'aspetto, ex calciatore e ora agente immobiliare. A inizio puntata la madre ha consegnato ad Amadeus una lettera scritta da uno dei quattro figli di Mattia, Giammaria, da leggere prima degli ultimi cinque pacchi. Cosa che Amadeus ha fatto prima degli ultimi numeri: "Spero che tu vinca perché te lo meriteresti, per tutto quello che fai per me e per la tua famiglia", ha scritto il figlio nella lettera, che ha fatto commuovere il padre e la nonna.

Ma dopo varie offerte rifiutate perché "voglio arrivare fino in fondo, siamo ancora in partita", come ha spiegato Mattia, alla fine il concorrente si è ritrovato con due pacchi: il suo, il 18, e il 4. Indeciso fino all'ultimo se accettare il cambio pacco, alla fine ha deciso di rifiutare. Cosa che gli è costata i 50mila euro rimasti in palio, con il giocatore che ha dovuto accontentarsi dei 20 euro contenuti nel pacco numero 18, il numero della sua maglia da "panchinaro".