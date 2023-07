Aiuti per gli alluvionati: continua la distribuzione nell'hub di Fornace Zarattini

L'hub del Comitato di Fornace Zarattini a favore dei cittadini colpiti dall'alluvione continua la sua opera di distribuzione. Oltre al sostegno della Protezione Civile R.C. Mistral e al presidente Daniele Rotatori, che hanno donato generi alimentari quali pasta condimento biscotti, confetture, nonché prodotti per l’igiene personale, si è unita anche la Coop Alleanza 3.0 che ha messo a disposizione 1500 euro di buoni spendibili per generi di prima necessità quali pasta, condimenti, carta igienica prodotti per la persona.

L’hub è sempre in via Manzone 10 a Fornace Zarattini e gli orari di apertura sono: lunedì dalle 20:00 alle 21:00 e giovedì dalle 20:00 alle 21:00. Generosità anche da parte del Lions Dante Alighieri che ha donato una lavatrice al Comitato. La lavatrice è stata messa a disposizione per le persone colpite dall’alluvione, sempre nella sede dell'hub.