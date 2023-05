Con l'alluvione perde protesi, casa e auto: una raccolta fondi per aiutare Aziz

L'alluvione gli ha tolto le protesi, la casa e l'auto. E' davvero grande il dramma che ha colpito Andaz Aziz che, però, non è stato lasciato da solo. La comunità di Sant'Agata sul Santerno si è infatti mossa in suo soccorso e anche grazie alla raccolta fondi su GoFundMe si stanno cercando fondi per aiutare Aziz, al quale l'alluvione ha tolto ogni supporto per muoversi. “Andaz Aziz - scrive l’organizzatore, Guido Santi - ha perso di nuovo tutto. Il destino lo aveva già messo a dura prova, quando, ancora minorenne, per fuggire alle persecuzioni del regime di Saddam Hussein perse entrambe le gambe su una mina antiuomo”.

“La sera del 24 maggio - racconta Santi - una valanga di acqua e fango è entrata in casa sua. Questo evento ha stravolto irrimediabilmente il corso della sua vita. Non si è salvato nulla. Le protesi, la macchina speciale per la sua disabilità e la casa sono state irrimediabilmente danneggiate”. Quindi è stata lanciata questa raccolta fondi - "per provare a raccogliere una somma di denaro che possa dare un minimo di sollievo in questa tragica situazione”, conclude Santi.