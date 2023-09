Alluvione, un'assemblea pubblica per presentare gli interventi urgenti sulla viabilità a Brisighella

La Provincia di Ravenna, in collaborazione con il Comune di Brisighella e l’Unione della Romagna Faentina, hanno programmato un incontro a Brisighella per presentare gli interventi urgenti sulla viabilità provinciale del territorio brisighellese a seguito dei danni subiti dall’alluvione dello scorso maggio. L’appuntamento è fissato per lunedì 25 settembre alle ore 18:30 a Brisighella (presso la sala polivalente Cicognani) alla presenza del Presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale, del consigliere delegato alla viabilità per la Provincia di Ravenna Nicola Pasi, del sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli, del sindaco di Castel Bolognese e delegato alla viabilità per l’Unione della Romagna Faentina Luca Della Godenza, e dei tecnici della Provincia di Ravenna.