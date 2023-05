Ancora numerose strade chiuse in città e nel forese: "Evitare gli spostamenti non necessari"

In considerazione dell’innalzamento dei livelli dell’acqua dei fiumi e dei canali del reticolo secondario, per quanto riguarda le strade statali e provinciali, sono chiusi al transito veicolare i ponti su via Trieste (zona Pala De Andrè), via Romea, (tra le rotonde Grecia e Gran Bretagna) e via Stradone (tra via Antica Milizia e la rotonda Germania), nonchè il ponte sui Fiumi Uniti all’altezza della rotatoria Myrdal Alva (rotonda delle tartarughe).

Inoltre sono chiuse via Villanova, da sp 45 a via Viazza di Sotto; via Viazza, da sp 27 a via Macoda; via Ravegnana ss 67 lato fiume Ronco nelle località di Coccolia e Durazzanino, non più allagata e in attesa di pulizia. Chiuse la sp 3 Ponte della Vecchia, da Dismano a Castiglione; la sp 118 Dismano tra Casemurate e Borghetto; la sp 99 via Viazza di Sotto all’altezza della rotonda di San Michele; la sp 27 via Cella da via Trova a via Rustica; la sp 53 via Budria. Sono in fase di aggiornamento le chiusure riguardanti le strade comunali. Il Comune di Ravenna continua a raccomandare la massima prudenza e invita la cittadinanza a muoversi solo in caso di stretta necessità. Saranno forniti aggiornamenti qualora si rendessero necessarie ulteriori chiusure.

Le strade statali

Per quanto riguarda invece le strade statali che attraversano il ravennate, Anas fa sapere che la strada statale 16 “Adriatica” è stata riaperta al traffico a Ravenna nei pressi del km 201, mentre permane la chiusa al traffico, per rischio esondazione, ad Alfonsine nei pressi del km 122, e dal km 136,100 al km 147. Per allagamento, invece, è stata disposta la chiusura della strada statale 67 “Tosco Romagnola” a Coccolia dal km 201 al km 197,400 con percorso alternativo su viabilità secondaria.