Auser cerca personale per la sede ravennate

Auser Ravenna ricerca, per assunzione, una persona part-time con contratto a tempo determinato, con la possibilità di trasformazione a indeterminato, per la sede di via Murri 13 a Ravenna.

Richieste:

· Competenze digitali: buona conoscenza del pacchetto office (soprattutto Excel), e. mail e utilizzo di programmi grafici (es. Canva). Buone capacità di apprendimento sull'uso di programmi informatici interni all'associazione.

· Buone capacità comunicative

· Esperienza in lavoro d'ufficio e mansioni contabilità

Mansioni:

· Front office: la persona deve occuparsi di accogliere l'utenza all'ingresso dell'ufficio e rispondere al telefono.

· Segreteria e ufficio: la persona deve occuparsi di fare fotocopie, inserire dati al terminale e altre mansioni legate alle attività svolte dall'associazione

Il curriculum va inviato entro il 15 ottobre a amministrazione@auserravenna.it. A seguire verrà effettuato un colloquio.