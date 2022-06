Coronavirus, 450 nuovi contagi e un decesso nel ravennate. In regione oltre 4500 casi

450 nuovi casi di Coronavirus e un decesso nel ravennate. Dall’inizio dell’epidemia, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.533.213 casi di positività, 4.585 in più rispetto a martedì, su un totale di 16.987 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 9.616 molecolari e 7.371 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 27%.

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 29 (+3 rispetto a martedì, +12%), l’età media è di 66,6 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 757 (+21 rispetto a martedì, +3%), età media 75,7 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (+1 rispetto a martedì), 2 a Parma (+1); 1 a Reggio Emilia (+1), 13 a Bologna (+1); 1 a Imola (invariato); 2 a Ferrara (invariato); 4 a Ravenna (-1); 1 a Cesena (invariato); 3 a Rimini (invariato). Nessun ricovero in terapia intensiva a Modena e Forlì (come martedì).

Contagi

L’età media dei nuovi positivi di mercoledì è di 46,2 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 996 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 318.685), seguita da Rimini (513 su 142.980) e Modena (507 su 237.645); poi Reggio Emilia (502 su 172.900), Ravenna (450 su 142.471) e Parma (450 su 129.531), Ferrara (361 su 106.567); quindi Cesena (303 su 84.682), Forlì (220 su 70.747) e il Circondario imolese (147 su 47.771). Infine Piacenza, con 136 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 79.234. Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi è stato eliminato un caso positivo al test antigenico ma non confermato da tampone molecolare.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 31.579 (+ 3.264). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 30.793 (+ 3.240), il 97,5% del totale dei casi attivi. Questi i dati - accertati alle ore 12 di mercoledì sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Guariti e deceduti

Le persone complessivamente guarite sono 1.314 in più rispetto a martedì e raggiungono quota 1.484.582. Purtroppo, si registrano 7 decessi: 1 a Piacenza (una donna di 100 anni), 1 in provincia di Parma (una donna di 90 anni), 1 in provincia di Reggio Emilia (un uomo di 91 anni), 2 in provincia di Ferrara (due uomini di 74 e 88 anni), 1 in provincia di Ravenna (un uomo di 90 anni), 1 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 80 anni residente nel cesenate). In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 17.052.

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.571.002 dosi; sul totale sono 3.793.587 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,4%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.917.848. Il conteggio progressivo delle dosi di vaccino somministrate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate.