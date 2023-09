Carabinieri, il comandante De Donno saluta Ravenna: "Grazie a tutte le istituzioni cittadine"

Con un breve incontro nella sede del comando provinciale di Ravenna, il colonnello Marco De Donno ha salutato ufficialmente la città e lascia l'incarico di comandante provinciale dei Carabinieri. Assumerà il suo ruolo il tenente colonnello Andrea Lachi. De Donno aveva preso servizio a Ravenna nel settembre 2020, in pieno periodo pandemico. E proprio partendo dall'emergenza Covid-19, l'ormai ex comandante provinciale di Ravenna ha tracciato un breve bilancio del suo mandato. Dopo aver ripercorso alcune delle tappe e delle operazioni salienti portate a termine durante il suo mandato, De Donno ha rivolto un sentito ringraziamento a tutte le istituzioni, alle forze dell'ordine e ai cittadini di Ravenna.

Nato a Voghera il 6 luglio 1969 e laureato in Scienze della sicurezza interna ed esterna (con un Master per esperti in Scienze della sicurezza e dell'organizzazione), De Donno si è arruolato nell'Arma come ufficiale di complemento. Ha girato l'Italia dal Veneto fino alla Sicilia, tra le varie esperienze è stato Comandante del nucleo operativo e radiomobile a Mazara del Vallo dal '93 al '96, è stato caposezione dell'ufficio infrastrutture del Comando generale dell'Arma a Roma, dal 2011 al 2016 Comandante del reparto operativo del comando provinciale di Bologna e infine, fino a qualche giorno fa, ha ricoperto il ruolo di capo ufficio logistico e capo di Stato maggiore della Legione Veneto a Padova, fino alla nomina a Ravenna.