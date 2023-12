Sacrificò la sua casa per salvare la città dall'alluvione: il 93enne eroe tra i 'Personaggi del 2023'

C'è anche il 93enne Giuseppe Parmiani tra i "personaggi del 2023 in Emilia-Romagna" decretati dall'Ansa regionale. Tra i simboli dell'alluvione in Romagna dello scorso maggio, l'anziano si è ritrovato senza casa dopo che la stessa, irrimediabilmente danneggiata dalla rotta del Santerno, è stata demolita in seguito a un'ordinanza firmata dal sindaco di Lugo Davide Ranalli, in quanto la demolizione era necessaria per i lavori di ripristino dell'argine. L'uomo, in questo modo, ha contribuito con il suo sacrificio a far abbassare il livello delle acque alluvionali.

Il 30 maggio scorso l'anziano ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la visita dello stesso in Romagna. A Mattarella ha spiegato di essere sopravvissuto perché è stato allontanato tempestivamente da casa dalla macchina dei soccorsi, che si è messa in moto con le esondazioni. "Mi sono rimaste le cose importanti, i figli e la fede - ha detto Parmiani al presidente della Repubblica - Sono orgoglioso che la mia casa, squarciata dalla furia dell’acqua e poi abbattuta, abbia fatto una fine eroica, perché ha deviato il corso dell’acqua del fiume salvando altre case”.