Musei e palestre diventano rifugi per gli sfollati: accoglienza e solidarietà 'made in Ravenna'

L'ondata di maltempo, il pericoloso innalzamento di fiumi e canali. Sono migliaia i ravennati costretti a lasciare le proprie abitazioni, poiché collocate in zone ritenute a rischio. E in tanti, che non avevano altre soluzioni, hanno dovuto ricorrere ai centri d'accoglienza predisposti dal Comune di Ravenna. Gli evacuati così dormono nelle sale del cinema e tra i reperti del museo, nel salone di una palestra e in una scuola di campagna. La palestra dell'Itis Nullo Baldini, la scuola primaria Campagnoni a San Pietro in Campiano, il Cinemacity, il Museo Classis e anche il PalaCosta sono gli hub di protezione civile a disposizione per accogliere le tante persone costrette ad evacuare a Ravenna.

"I volontari e le volontarie hanno lavorato e lavorano senza tregua per offrire l’accoglienza e l’efficienza migliore possibile, nonostante la situazione di grande emergenza - commenta il sindaco Michele de Pascale - Mi rendo conto che stare lontani dalla propria abitazione è un disagio grande, ma è in questo momento è fondamentale per la sicurezza delle persone. Oltre ringraziare infinitamente i volontari e le volontarie, voglio ringraziare di cuore i responsabili delle strutture che hanno messo generosamente a disposizione gli spazi. Forza Ravenna!".

Ma la solidarietà e la generosità di Ravenna non si limita agli spazi messi a disposizione per trovare un riparo. "Noi ci siamo! Insieme ai nostri fantastici volontari", scrive sui social l'assessora Federica Moschini. Nei centri d'accoglienza sono giunti infatti tanti volontari, come quelli della Croce Rossa, degli scout, dei Carabinieri Volontari, dell'associazione Cuore e territorio, dell'associazione Il Terzo Mondo. Ci sono naturalmente le forze dell’ordine, e c'è anche il Downtown pub di Ravenna che mercoledì sera ha portato gli hamburger agli sfollati. Ma anche tanti altri cittadini sono accorsi per dare una mano.