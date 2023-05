Centro medico saccheggiato dagli sciacalli: reagisce e offre esami gratis a chi ne ha bisogno

L'alluvione aveva risparmiato la struttura sanitaria, ma gli sciacalli no. Nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 maggio, mentre tutta la Romagna era in piena emergenza, il centro Astrea di Cerba Healthcare Italia a Faenza, è stato saccheggiato da ignoti sciacalli che hanno depredato la struttura di tutte le dotazioni strumentali sanitarie approfittando, come spiega l'azienda, della totale mancanza di energia elettrica, dei sistemi di allarme e di comunicazione, a causa del blackout provocato dall'alluvione. Un'indegna sciagura che, però, non ha fermato il centro medico.

"Le parole di conforto e condivisione servono a ben poco, solo i fatti concreti contano e sono utili in momenti come questi. La nostra struttura di Faenza, vittima del saccheggio da parte di ignoti sciacalli, è stata più fortunata delle centinaia di altre attività che sono state colpite da acqua e fango. Possiamo pertanto continuare a fare ciò che sappiamo fare meglio: occuparci della salute delle persone. Ci è quindi sembrato naturale e doveroso condividerlo con i concittadini che lottano lungo il sentiero del ritorno alla normalità, garantendo prestazioni gratuite a chi ne ha bisogno". Così Stefano Massaro, Ceo di Cerba Healthcare Italia, spiega la decisione, assunta di concerto con Filippo Bertazzini, l’amministratore delegato regionale del Gruppo Cerba che, nell’ultima settimana, si è trovato a dover gestire la difficile situazione sul territorio.

"Prima abbiamo reso di nuovo operativa la sede di Faenza, interamente saccheggiata dagli sciacalli - racconta Bertazzini - Poi, dopo aver reperito tra sabato e domenica i nuovi macchinari (tre ecografi di ultima generazione oltre alle strumentazioni per la parte cardiologica e terapia fisica), già lunedì 22 abbiamo regolarmente riaperto e garantito l'accessibilità e la fruizione dei servizi ai nostri pazienti. È stata, inoltre, fornita disponibilità alla Asl territorialmente competente per aumentare le disponibilità in termini di servizi garantiti mettendo a disposizione le strutture convenzionate con il servizio sanitario nazionale presenti sul territorio e in territori limitrofi, come Rimini, Misano Adriatico e Imola. Da oggi, infine, abbiamo deciso di svolgere gratuitamente fino alla fine di giugno, nel centro medico Astrea di Cerba Healthcare Italia, in via Marcello Malpighi a Faenza, prelievi, esami di laboratorio, di diagnostica per immagini e anche una serie di visite specialistiche per tutti coloro che ne hanno la necessità".

Come in una grande famiglia, tutti i membri dello staff "hanno deciso di fare la propria parte - riprendono Bertazzini e Massaro - Così alla disponibilità delle nostre strutture si è aggiunta quella di tanti medici che operano nel poliambulatorio di Faenza, e questo ci ha consentito di allargare il ventaglio delle prestazioni gratuite a una serie di specialità mediche". Prestazioni gratuite che sono "pensate e offerte alle famiglie messe in difficoltà dall’alluvione, a cui le persone possono accedere semplicemente dicendo di volerne usufruire - conclude Stefano Massaro - È il nostro modo di rimboccarci le maniche, anche dei camici, per restare a fianco di una terra, la Romagna, che, ne siamo certi, ci sorprenderà come d’abitudine. In pochissimi giorni vedremo il fiorire di tutte le sue attività, perché la gente di Romagna ci ha abituato a grandi cose. E siamo felici di dare questo nostro, modesto contributo". Per ottenere le prestazioni gratuite non è richiesto alcun adempimento burocratico, per i residenti in difficoltà nei comuni colpiti dall’alluvione basta prenotarsi e presentarsi al centro medico Astrea in via Malpighi con documento di identità e tessera sanitaria, fino alla fine di giugno.